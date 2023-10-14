Молчал всю жизнь: Данелия терпеть не мог происходящее в советском кино

Георгий Данелия подарил советскому зрителю не один шедевр. «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!» — эти фильмы успели стать классикой кино. У режиссера был свой творческий метод. С артистами Данелия работал тоже по-особенному. Завесу тайны приоткрыла Дарья Мороз.

В молодости актриса сыграла в комедии мэтра «Фортуна». Мороз поведала, что однажды постановщик признался ей: он ненавидит пробы. Данелия был чутким и понимающим человеком, которому крайне тяжело отказывать талантливым и ярким кандидатам.

Режиссеру не нравилось, что из массы актеров приходилось утверждать одного, разрушая надежды остальных претендентов на роль. Дарья Мороз рассказывает, что понимает чувства покойного Данелии, поэтому старается звать на кастинг минимальное количество артистов. Этим поделилась звезда в интервью StarHit.