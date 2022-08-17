Молчал даже Якубович: всплыла хитрость «Поля чудес», о которой никто не знал

Капитал-шоу «Поле чудес» впервые вышло в эфир в 1990 году. Прообразом проекта стала американская программа «Колесо фортуны», однако для российской версии создатели решили выбрать более понятное отечественному зрителю словосочетание. Как оказалось, продюсеры вдохновлялись сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Именно фраза Кота Базилио о волшебном поле чудес стала вдохновением для создателей программы. В качестве названия они взяли прямую цитату из произведения Алексея Толстого о настоящем поле, где на деревьях растут золотые монеты, и теперь многие зрители в первую очередь вспоминают о шоу, а не о сказке, когда слышат это словосочетание.

Также, как пишут авторы портала Pikabu, часть выпусков проекта снимали за границей. Сначала несколько серий сделали в Испании спустя два года после первого выхода в эфир. Идея пришлась по вкусу зрителям, поэтому следующую командировку программы было решено провести на круизе по Средиземному морю. Правда, после этого программа больше никуда не ездила и вот уже 23 года остается в Москве.