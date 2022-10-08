Молчал 20 лет: Николаев раскрыл правду о связи с Королевой после развода

Он до сих пор лайкает фотки бывшей.

Игорь Николаев и Наташа Королева были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Дельфин и Русалка не вместе уже больше двадцати лет, но шумиха вокруг их связи не утихает до сих пор.

Пользователи обратили внимание, что композитор ставит лайки под публикациями с их совместными фотографиями и видео с Королевой. И Николаеву пришлось удовлетворить любопытство фанатов.

«Например, там моя песня — почему бы не лайкнуть? Это же все-таки кусок жизни. Она же написана была от чистого сердца», — пояснил артист в эфире «Русского радио».

Правда, ничего, кроме «лайков», бывших супругов не связывает – они продолжают избегать друг друга на совместных мероприятиях и лишь изредка поют вместе старые хиты.