«Мои чувства задеты»: Викторию Дайнеко возмутила сцена с принцессой Дианой в сериале «Корона»

Виктория Дайнеко рассказала подписчикам в Instagram, что начала смотреть новый сезон сериала «Корона». Певица была очень огорчена увиденным и призналась, что ожидала большего.

Артистка рассказала, что еще со школьной скамьи интересовалась жизнью английской монаршей семьи. В лицее она изучала историю Англии, и это был один из любимых ее предметов. Однако сериал «Корона» никак не пробудил те же чувства, что лицейский преподаватель. По мнению выпускницы «Фабрики звезд», это одна из самых скучных экранизаций жизни королевской семьи.

«Я думала, сезон, где появляется Принцесса Диана будет интереснее, но нет. Все та же скука. И абсолютно чудовищная сцена их первой встречи с принцем Чарльзом, где она в костюме дерева. Ну, за что Леди Ди такое? Ладно, я к ней слишком неравнодушна со школьных лет и кучу работ писала о ней как на английском, так и на русском. Но мои фанатские чувства были задеты», — призналась Виктория Дайнеко.

Напомним, сериал «Корона» посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II, начиная с ее свадьбы с принцем Филиппом и до наших дней. Всего планируется снять шесть сезонов. Диана появляется только в четвертом.

Поклонники Виктории разделились на два лагеря. Среди них нашлись те, кому «Корона» пришлась по вкусу: «Гениальный сериал», «Крутой», «Первый сезон мне понравился, дальше нет. Хотя принц Чарльз хорош», «Мне очень понравился». Другие же согласились с Дайнеко, отметив, что есть куда более успешные экранизации об английских монархах. Многие привели в пример проекты «Король говорит», «Аббатство Даунтон» и «Виктория».