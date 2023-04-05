Могут легко предать: 3 знака Зодиака, которым нельзя доверять

Даже самая крепкая дружба может рано или поздно закончиться. В лучшем случае из-за того, что люди поймут - их пути разошлись и пришло время попрощаться. В худшем - из-за того, что один из них решится на предательство. По словам астрологов, чаще всего удар в спину близкого человека наносят представители определенных знаков зодиака. От коварного шага их не удержит ничто - ни десятилетия добрых отношений за спиной, ни осуждение окружающих, ни какие-либо другие факторы. Рассказываем, кого в гороскопе стоит обходить стороной.

Овен

Импульсивность - черта характера, которая доставляет немало проблем как самому Овну, так и людям, которые его окружают. Порой в состоянии аффекта представителям огненного знака приходят в голову такие идеи, о которых он впоследствии может пожалеть, но будет уже слишком поздно.

Так, например, мимолетная обида вполне способна подтолкнуть Овна на предательство.

Когда гнев и ярость застилают ему глаза, он не способен долго размышлять над своими поступками и их последствиями. Из-за этого Овен часто теряет близких друзей, ведь простить подлые поступки готовы немногие.

Близнецы

С Близнецами нужно постоянно держать ухо востро, потому что никогда не знаешь, действительно ли они питают к вам самые теплые чувства или же только притворяются. Нередко уроженцы воздушного знака изображают любовь или дружеское расположение для своих корыстных целей.

Как только человек принесет Близнецам ту выгоду, на которую они рассчитывали, они исчезнут из жизни несчастного.

Кроме того, представители знака обладают длинным языком. Не стоит доверять Близнецам свои секреты - при первом же удобном случае они разболтают их кому-то еще, не испытывая никаких угрызений совести.

Весы

Весы - еще один знак зодиака, который способен нанести близкому человеку неожиданный удар в спину. Все дело в том, что представители воздушного знака - натуры колеблющиеся, они до последнего не знают, какая из двух чаш перевесит, и, соответственно, на какой поступок они решатся, плохой или хороший.

Нередко случается так, что Весы под влиянием момента и эмоций, которые испытывают, совершают предательство.

После они могут долго оправдываться перед пострадавшей стороной, в красках рассказывать, почему поступили именно так, но вряд ли смогут вызвать у человека прежнее доверие.