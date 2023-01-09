Могут и изменить: женщины с этими именами отличаются непостоянством

“Пока смерть не разлучит нас”... Эта клятва, старая, как мир, знакома всем влюбленным. Произнося вслух или мысленно эти слова, мы с партнерами обещаем хранить верность друг другу до конца своих дней. Вот только красивые фразы зачастую не подкрепляются делами. Многие люди, несмотря на данные своему избраннику обещания, то и дело поглядывают налево, а некоторые не стесняются туда и похаживать. Традиционно считается, что к адюльтеру больше склонны представители сильного пола, однако и дамы от них не отстают. Эксперты в сфере непознанного назвали имена, которые носят самые неверные девушки - стоит сто раз подумать, прежде чем начать отношения с одной из них.

Алла

Обладательницы имени Алла точно знают, чего они хотят от жизни. А хотят они достатка и всевозможных удовольствий. В мужчине Алла в первую очередь оценивает не характер или внешность, а его платежеспособность. Если претендент на руку и сердце покажется ей достаточно денежным, она без проблем заманит его в свои сети. Вот только не стоит думать, что на этом Аллочка успокоится.

Получив от кавалера желаемое, она исчезнет, как прекрасное видение.

Екатерина

Девушки, нареченные родителями именем Екатерина, часто напускают на себя вид скромницы, поскольку знают - это привлекает представителей сильного пола. На самом же деле Катюша отличается недюжинной уверенностью в себе и силой, которой хватило бы на десятерых. Если мужчина однажды разочарует ее, она не станет долго раздумывать, а отправится на поиски куда более подходящего спутника жизни.

Наталья

Имя Наталья носят женщины, которые с легкостью заморочат голову любому представителю сильного пола. Они действуют по принципу Лисы Алисы и Кота Базилио:

“Ему немного подпоешь - и делай с ним, что хошь!”.

Наталья будет убеждать кавалера, что так же, как и он, жаждет родства душ, преданности и верности. Но как только партнер поверит ей и утратит бдительность, обладательница имени ускользнет налево.

Юлия

Для обладательниц имени Юлия в отношениях самое главное - чтобы ее капризы и желания безоговорочно выполнялись. Девушки, нареченные этим именем, предпочитают мужчин побогаче. Но даже заполучив состоятельного спутника жизни, Юлия не перестает смотреть по сторонам в поисках более выгодной партии.