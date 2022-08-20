«Могут быть провокации»: Гузеевой потребуется охрана во время съемок «Голоса»

Несколько дней назад стало известно, что Лариса Гузеева станет новой ведущей проекта «Голос 60+». Многие зрители неоднозначно отнеслись к неожиданным перестановкам в шоу, а некоторые даже осудили продюсеров за такое решение. Как уверена актриса Анна Калашникова, к телеведущей нужно приставить дополнительную охрану.

По словам знаменитости, Гузеева окажется ровесницей многих участников шоу. И часть из них не окажется в восторге, встретившись на сцене с настолько ухоженной и яркой знаменитостью, поэтому продюсерам нужно заботиться о безопасности артистки.

«Могут быть провокации. Организаторам стоит приставить к ней дополнительную охрану», — цитирует слова Калашниковой портал Prozvezd.info.

Также актриса отметила, что и самой Гузеевой нужно следить за участниками и стараться избегать возможных конфликтов.