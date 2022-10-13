«Могу стриптиз»: всплыли пикантные детали из жизни больной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк на пике своей карьеры регулярно оказывалась в рейтинге самых привлекательных актрис. Однако в юности артистка страдала застенчивостью и с трудом смогла перебороть в себе это чувство.

По словам знаменитости, которая несколько лет назад разоткровенничалась о своей личной жизни, во время учебы в Школе-студии МХАТ она решила раз и навсегда справиться со стеснением и специально ходила около гостиницы «Интурист». Там она всегда сталкивалась с оценивающими взглядами мужчин и пыталась специально идти как можно медленнее, чтобы избавиться от застенчивости.

В итоге ей удалось полностью раскрепоститься и попрощаться с образом «хорошей девочки». После этого артистка могла решиться на что угодно, в том числе и на стриптиз.