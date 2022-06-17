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Киноафиша Статьи «Могу себе позволить»: Проклова похвалилась огромной пенсией перед россиянами

«Могу себе позволить»: Проклова похвалилась огромной пенсией перед россиянами

17 июня 2022 10:55
«Могу себе позволить»: Проклова похвалилась огромной пенсией перед россиянами

Знаменитость предпочла быть честной с поклонниками.

Елена Проклова раскрыла размер своей пенсии. Как оказалось, артистка получает внушительную надбавку за звание заслуженной артистки.

По словам знаменитости, размер ее официальной пенсии — 18 тысяч рублей. Однако она не скрывает, что получает еще и выплату в 30 тысяч рублей, ведь в 1984 году была признана заслуженной артисткой РСФСР.

«Это деньги, на которые могу позволить себе жить, как мне хочется», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Кроме того Проклова продолжает и активную творческую деятельность. Знаменитость все еще служит в театре, а также участвует в съемках фильмов и сериалов, что приносит ей дополнительный доход. Например, не так давно она приняла участие в проекте «Андреевский флаг», к тому же поклонники могут увидеть ее в нескольких постановках. Артистка еще участвует и в ток-шоу, где не стесняется рассказывать пикантные подробности своей личной жизни.

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Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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