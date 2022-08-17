«Могу делать то, чего я здесь лишен»: Леонтьев оправдался за отъезд из страны

Валерий Леонтьев несколько лет назад купил себе дом в Майами. Каждое лето музыкант старается проводить именно на берегу Атлантического океана, где наслаждается мягким климатом. Однако, как оказалось, США для жизни артист выбрал не только из-за комфортной погоды.

По словам знаменитости, он решил приобрести дом за границей из-за своей популярности. Якобы в России он уже давно не может просто прогуляться по улице, так как все его узнают. В Америке же он весьма спокойно себя чувствует и не интересует местных жителей.

«Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке, где захочу. Могу пойти на пляж. Делать все то, чего я здесь лишен», — признается артист в беседе с порталом Interviewmg.

Отметим, что не так давно музыкант вновь отправился в Майами. Как признался концертный директор артиста, сейчас у Леонтьева нет никаких предложений с выступлениями, поэтому он намерен все лето провести на отдыхе.