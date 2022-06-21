Могло закончиться судом: подробности смерти мужа Сябитовой предали огласке

Первый брак с Михаилом Сябитовым главная сваха страны описывала как отношения, полные трагедий. Но выяснилось, что их союз мог и вовсе закончиться скандальным судом. После 10 лет брака Михаил скончался от последствий инфаркта. Но его родители были уверены, что до смерти его довела именно молодая жена.

Роза призналась, что родители мужа после смерти Михаила выгнали ее вместе с детьми из квартиры. А много позже Сябитова нашла иск в суд против себя. В документах свекр и свекровь утверждали, что Роза плохо ухаживала за Михаилом, не собрала нужную сумму денег на лекарства и не наняла профессиональных массажистов. По их мнению, именно это и привело к его скоропостижной гибели.

«Она писала, что я убила ее сына», — вспомнила Сябитова в «Исповеди» на видеосервисе Premier .

Сваха подчеркнула, что не любила Михаила, который был сильно старше ее. В браке у нее произошло 12 выкидышей прежде, чем она смогла родить сына и дочь. Поэтому все годы отношений с мужем были омрачены для Розы постоянными потерями.