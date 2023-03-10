Могло дойти до развода: выходка Ширвиндта дорого обошлась Андрею Миронову

Когда Андрей Миронов брал в жены Ларису Голубкину, то вряд ли догадывался, что его семейное благополучие висит на волоске. Счастье пары омрачила выходка близкого друга и коллеги актера Александра Ширвиндта.

Вместе с приятелем Марком Захаровым сразу после свадьбы артист решил разыграть молодоженов. Для этого звезды отправились на дачу, где возлюбленные проводили первую брачную ночь. Для начала шутники, используя весь свой актерский талант, принялись изображать привидений, прохаживаясь вокруг дома и страшно завывая. Однако все старания оказались напрасны — увлеченные друг другом новобрачные не обратили на «призраков» никакого внимания.

Тогда Ширвиндт пошел на крайние меры. Через окно он пробрался в спальню к Миронову и Голубкиной и укусил актрису за пятку. Ларисе Ивановне все это страшно не понравилось: казалось, что артистка настолько зла из-за выходки друзей супруга, что дело вполне могло дойти до развода. К счастью, все обошлось, а супруги были вместе вплоть до смерти Андрея Александровича в 1987 году.