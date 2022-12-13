Могли взять за взяточничество: съемки едва не стоили Михалкову свободы

Никита Михалков представил публике советский вестерн «Свой среди чужих, чужой среди своих» в 1974 году. Фильм не стал народным хитом и, как оказалось, мог закончиться большими проблемами для постановщика.

Дело в том, что для съемок нескольких массовых сцен Михалков решил нанять массовку среди жителей Кавказа. Его помощники расклеили несколько объявлений, в которых говорилось, что за съемки с конем артист получит 10 рублей, а без коня — всего лишь 5 рублей.

Предложение заинтересовало жителей местных деревень, однако они неправильно поняли режиссера. Многие решили, что сами должны заплатить за работу в фильме, поэтому в нужный день пришли с деньгами в паспортах. С трудом их удалось убедить, что на самом деле именно им заплатят за работу в картине, но неловкий инцидент все равно не удалось сохранить в тайне.

Со временем о «взятках» узнали представители Отдела по борьбе с хищениями. Они сразу же решили, что все слухи можно считать правдой и обвинили во всем тогда еще начинающего Михалкова. И режиссер вполне мог оказаться в тюрьме, если бы не защита его отца. Сергей Михалков, который в то время уже был живой легендой, вступился за сына и спас его от несправедливого наказания.