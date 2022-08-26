«Могли стать родителями»: Бузова огорошила страшной правдой о материнстве

Ольга Бузова шокировала поклонников обращением к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Телеведущая не стала молчать по поводу постоянного использования футболистом ее имени в интервью и публикациях, поэтому в своем блоге высказала все, что о нем думает. Как оказалось, во время супружества они планировали стать родителями, но в итоге не смогли из-за проблем знаменитости со здоровьем.

«Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — рассказала телеведущая.

Также Бузова призналась, что больше не вспоминает о бывшем муже и просит его не использовать ее имя для раскрутки своих проектов. Якобы артистка занята своей работой, поэтому в ее жизни больше нет места для Тарасова и их отношений, которые официально закончились в 2016 году.