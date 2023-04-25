Могли позволить себе небольшой остров: сколько зарабатывали наложницы султана Сулеймана

После выхода сериала «Великолепный век» поклонники по всему миру стали интересоваться тем, как на самом деле жили наложницы султана Сулеймана. Далеко не все, что показано в проекте, соответствует действительности. Где-то сценаристы приврали, а о чем-то, напротив, умолчали.

Например, в ленте не сказано о том, что любимые женщины османского правителя имели жалование. При этом размер своеобразной заработной платы наложниц был весьма неплохим.

Так, те, кто считались фаворитками султана, получали до двух тысяч акче или двух млн долларов, а потому вполне могли позволить себе небольшой остров. Впрочем, большинство из избранниц падишаха денег на глупости не тратили. Вместо этого они строили мечети или делали щедрые пожертвования в благотворительных целях.

Тем временем красавицы, которые просто жили в гареме, подобными доходами похвастаться не могли. Они получали от шести акче или от 500 долларов.