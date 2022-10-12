Могли остаться на ночь: неприглядную правду о «ВИА Гре» предали огласке

Группа «ВИА Гра» прославилась не только своими композициями, но и яркой внешностью участниц. С первых дней работы коллектива среди поклонников ходили слухи о том, что Веру Брежневу, Анну Семенович и Надежду Грановскую можно не только увидеть на концерте, но и пригласить на частную вечеринку. Как оказалось, многие из этих домыслов являются правдой.

По словам журналистки Алены Жигаловой, певицы действительно могли приехать к фанатам на частную вечеринку. А после, если клиенты готовы были заплатить, они оставались и на продолжение праздника, которое могло включать поход в сауну или джакузи.

Как уверена знаменитость, которая раскрыла всю правду в своем YouTube-шоу «Алена, блин! », продюсер Константин Меладзе именно таким образом зарабатывал деньги на коллективе. Самый значительный доход ему приносили не концерты, а именно такие частные вечеринки.