Могли ослепнуть, но все равно делали это: как советские женщины завивали ресницы

Выражение «голь на выдумки хитра» как нельзя лучше подходит для описания бьюти-экспериментов в Советском Союзе. У девушек из СССР не было доступа к большинству достижений сферы красоты. Приходилось придумывать альтернативу.

Длинные ресницы с эффектным изгибом мечтала иметь каждая. Но тушь того времени не могла обеспечить нужный результат. Щипцы для завивки тоже было достать непросто.

Отчаянные женщины нашли опасную альтернативу. Чтобы подкрутить ресницы и придать им объем, они использовали горячий нож. Идея опасная: одно неловкое движение, и можно было остаться без глаза. К счастью, сейчас в подобных экспериментах нет нужды. Все небходимое для эффектного макияжа можно купить в любом магазине.