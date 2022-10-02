Могла занять место Меган Маркл: вы точно не знали этого о главной Барби Голливуда

Сегодня Марго Робби одна из главных звезд Голливуда. Робби не только ослепительная красавица, но и талантливая драматическая актриса: ее роли в фильмах «Тоня против всех», «Две королевы» и «Скандал» высоко оценили критики. Но жизнь Марго Робби могла бы быть совершенно другой, ведь у актрисы был шанс стать девушкой британского принца Гарри.

Когда Робби уже встречалась со своим будущим мужем Томом Акерли, она случайно встретила на вечеринке принца Гарри. Актриса рассказывала, что не признала в парне, придержавшем ей дверь, королевскую особу и даже перепутала его с певцом Эдом Шираном. Гарри обиделся, но быстро остыл и после милого общения с Робби оставил ей свой номер телефона. В СМИ писали, что Гарри и Марго Робби переписываются в соцсетях, а принц без ума от голливудской красотки – но дальше простого общения дело не зашло.