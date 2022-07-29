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Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова

29 июля 2022 19:10
Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова

Артист удивил фанатов своим поступком.

Жилье Михаила Ефремова в центре Москвы перешло его бывшей супруге Ксении Качалиной. Как оказалось, на квартиру несколько лет претендует их общая дочь Анна-Мария.

Роман артистов продлился несколько лет, однако после расставания и новых отношений Ефремов не перестал заботиться о бывшей избраннице. Как оказалось, именно Качалиной после развода перешла квартира, находящаяся в Брюсовом переулке, где раньше жил отец актера Олег Ефремов. При этом вплоть до смертельного ДТП знаменитость оплачивал коммунальные услуги своей экс-супруге и помогал ей финансово, так как та не снимается в кино уже долгие годы.

Сейчас же, как пишет «Экспресс газета», их общая дочь Анна-Мария пытается заполучить элитное жилье своего отца. Именно поэтому наследница знаменитость распространяет слухи о проблемах матери с алкоголем и о ее неадекватном поведении. Но до сих пор ей так и не удалось добиться успеха.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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