Могла иметь миллионы, а умерла в нищете: правду о Марковой предали огласке

Народная артистка РФ Римма Маркова скончалась в 2015 году. Но до сих пор ее друзья вспоминают, в каких условиях звезда уходила из жизни. Актер Станислав Садальский признавался в соцсетях, что не может забыть ту тягостную обстановку, которую увидел в больнице у Марковой. По его словам, артистка, блиставшая в десятках советских фильмов и на сцене театра, лежала в больнице без элементарных удобств. Повсюду была грязь и сломанная мебель, из разбитых окон дул сквозняк, а в чай и еду с потолка падали куски штукатурки. Санузел же был всего один на этаже, куда возрастные пациенты не могли добраться.

А ведь артистка могла позволить себе совсем другие условия. По информации «Комсомольской правды », ее последним супругом был очень обеспеченный зарубежный бизнесмен. Хотя Римма с мужем и жили раздельно, так как предприниматель не приезжал из Испании, развод они не оформили. После его смерти актриса могла как вдова вступить в права наследства и стать миллионершей, но она наотрез отказалась претендовать на чужие деньги.