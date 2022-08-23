Могла достигнуть славы отца: как сложилась судьба единственной дочери гениального Утесова

Леонид Утесов был настоящей звездой советской эстрады. Певицей была и его единственная дочь Эдит Утесова. Однако повторить успех легендарного отца она так и не смогла.

Долгие годы артистка пела в дуэте со своим папой. Изначально она мечтала о карьере драматической актрисы, но жизнь внесла свои коррективы. Наследницу Утесова в театр не приняли, и тогда он позвал дочь в свой оркестр.

Там Эдит по праву заняла свое место. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Вехи истории », она была не только актрисой и певицей, но и выполняла роль переводчицы — переводила популярные иностранные песни на русский язык. Кроме того, артистка сама писала стихи, которые впоследствии ложились на музыку.

В оркестре отца Эдит проработала 17 лет, в течение которых постоянно подвергалась критике со стороны властей за так называемую семейственность. В конечном итоге наследницу артиста попросту уволили, после чего ее постепенно стали забывать. Сегодня имя Эдит Утесовой померкло на фоне наследия ее гениального отца.