Могла быть княгиней: обомлеете, узнав, кого Анисина бросила ради Джигурды

Одного из самых ярких и скандальных браков в отечественном шоу-бизнесе могло и не быть. Марина Анисина не собиралась становиться женой одиозного Никиты Джигурды. Фигуристка всерьез была намерена стать настоящей княгиней.

Анисина крутила роман с князем Монако Альбером II. Правда, мечте о монаршем титуле не суждено было сбыться. Планы сгубили два фактора. Двадцатилетняя разница в возрасте (в меньшей степени) и легкий нрав самого Альбера.

Мужчина голубых кровей имел не только громкий титул, но и ветреный характер. Поэтому руку и сердце молодой россиянке предлагать не спешил. Устав ждать у моря погоды, Анисина разорвала эти отношения и, будучи женщиной статной и красивой, у разбитого корыта не осталась.

Правда, из толпы атакующих поклонников выбрала эпатажного и немного странного Джигурду. Ходили слухи, что после долгих лет брака пара все-таки рассталась. Но фигуристка и артист отрицают разлад. При этом на публике вместе давно не появляются.