Могла бы сыграть в «Чучеле»: такой молодой Пугачеву еще не видели (фото)

И Примадонна не всегда могла похвастать эффектностью.

Архивные фото Аллы Пугачевой времен ее далекой юности наглядно демонстрируют, как из гадкого утенка можно вырасти в прекрасного лебедя. Будучи школьницей, будущая звезда не обладала яркой внешностью, коротко стриглась и носила очки.

Примечательно, но в снимке пользователи Сети разглядели у нее больше общего с Ксенией Собчак нежели с собственной дочерью Лизой. Зато многим стало понятно, как Кристине Орбакайте удалось так удачно воплотить роль школьного изгоя в «Чучеле».

Впрочем, поклонники певицы отметили, что Алла Борисовна была довольно миловидной:

«Хорошенькая была. Невысокая, изящная с роскошными волосами и забавно-веснушчатым лицом».

Сегодня от девочки на фото ничего не осталось: из обычной певицы она превратилась в Примадонну, несколько раз сменила имидж и прибегла к услугам пластических хирургов, в чем не постеснялась признаться прессе.