Могла бы еще жить и жить: от последних слов Татьяны Шмыги станет не по себе

Состояние здоровья Татьяны Шмыги последние годы ее жизни оставляло желать лучшего. Актриса страдала от сильных болей в ногах и обратилась за медицинской помощью. Помочь знаменитости врачам так и не удалось.

Третий муж артистки Анатолий Кремер, которому и было суждено хоронить ее зимой 2011 года, признался, что его любимая супруга могла бы еще жить и жить. Композитор заявил, что именно медики виноваты в смерти Татьяны Ивановны. До конца жизни он жалел, что доверился отечественным специалистам и не отвез Шмыгу на лечение в Германию.

В беседе с порталом «Экспресс газета » Кремер поведал о последних днях тяжелобольной супруги. По его словам, актриса не соглашалась на ампутацию ноги, но врачи настояли на своем и провели операцию, причиной для которой послужила гангрена. «Когда пришла в сознание, сказала: „Толя, я жить хочу!“», — поведал Анатолий Львович, уточнив, что это были последние слова его возлюбленной.

Хирургическое вмешательство не принесло облегчения. Знаменитость страдала от фантомных болей, а воспалительный процесс не прекратился. В результате на 83-м году жизни Шмыга скончалась.