Могилы не видно: в Сеть слили фото частичного захоронения Шатунова

Юра Шатунов в минувший вторник был захоронен на Троекуровском кладбище. Telegram-канал артиста поделился снимками с его могилы.

Прощание и похороны знаменитости проходили в закрытом формате и присутствовать на них могли лишь самые близкие артиста. Однако представители Шатунова решили не оставлять поклонников без внимания и делились кадрами с церемонии, на нескольких из которых видно и само захоронение.

Как отметили пользователи Сети, из-за белых роз не видно, как выглядит могила артиста. Оказалось, что цветок стал негласным символом из-за знаменитой композиции, поэтому все скорбящие приносили букеты именно белых роз, которых за два дня прощания набралось не один десяток.

«Утопает в белых розах», «Как же много цветов!» — пишут фанаты.

Отметим, что в столице останется лишь часть праха знаменитости. Другую половину после кремирования вдова артиста отвезет в Германию, где он долгие годы жил с семьей.