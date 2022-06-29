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Могилы не видно: в Сеть слили фото частичного захоронения Шатунова

29 июня 2022 11:35
Могилы не видно: в Сеть слили фото частичного захоронения Шатунова

Белые розы стали символом церемонии.

Юра Шатунов в минувший вторник был захоронен на Троекуровском кладбище. Telegram-канал артиста поделился снимками с его могилы.

Прощание и похороны знаменитости проходили в закрытом формате и присутствовать на них могли лишь самые близкие артиста. Однако представители Шатунова решили не оставлять поклонников без внимания и делились кадрами с церемонии, на нескольких из которых видно и само захоронение.

Могилы не видно: в Сеть слили фото частичного захоронения Шатунова

Как отметили пользователи Сети, из-за белых роз не видно, как выглядит могила артиста. Оказалось, что цветок стал негласным символом из-за знаменитой композиции, поэтому все скорбящие приносили букеты именно белых роз, которых за два дня прощания набралось не один десяток.

«Утопает в белых розах», «Как же много цветов!» — пишут фанаты.

Отметим, что в столице останется лишь часть праха знаменитости. Другую половину после кремирования вдова артиста отвезет в Германию, где он долгие годы жил с семьей.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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