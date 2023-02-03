Могилу покойного сына Безруковой так и не нашли: признание актрисы огорошило

В 2015 году в семью Ирины Безруковой пришло горе: скончался ее единственный сын Андрей. Артистка с трудом пережила утрату и несколько лет старалась не распространяться о трагедии, но не так давно решилась на откровенное признание.

Дело в том, что могилы и даже памятника Андрею нет ни на одном кладбище страны. По словам Безруковой, она не может посещать захоронения, поэтому решила изменить традициям, принятым в России. К тому же ее сын и сам не хотел быть погребенным в земле, поэтому она и ее бывший супруг Игорь Ливанов решили кремировать наследника, выполнив тем самым его последнюю волю.

«Есть разные традиции, когда тела предавались огню», — рассказала артистка.

Прах же сына, как отметила актриса в шоу «Однажды...», его отец развеял над одним из озер Карелии. Сын Безруковой всегда мечтал побывать в тех местах, поэтому в последний путь его родные проводили его именно там.