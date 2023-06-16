Могила Шатунова продолжает утопать в белых розах, правда есть одно возмутительно но: будете в ужасе

Юрий Шатунов скончался в конце июня прошло года. Смерть музыканта стала настоящей трагедией для миллионов его поклонников, которые до сих пор съезжаются со всей страны к его могиле, расположенной на Троекуровском кладбище. И захоронение артиста шокирует многих из них.

Как рассказали авторы YouTube-канала «Бавленский поворот», родные музыканта за прошедшие месяцы так и не установили Шатунову памятник. Поэтому сотни белоснежных роз, которые привозят фанаты, покоятся на голой земле, где стоят лишь деревянный крест и снимок артиста.

При этом семья артиста еще осенью прошлого года признавалась, что давно выбрала памятник, который должны установить в ближайшее время. Однако вдова Шатунова сразу же после похорон вместе с детьми уехала обратно в Германию и перестала выходить на связь со СМИ, поэтому неизвестно, когда именно будет установлен монумент.