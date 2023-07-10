Мог затмить Киану Ривза: в молодого Александра Гордона влюбилась бы каждая

Совсем не похож на себя нынешнего.

Александр Гордон является самым обсуждаемым ведущим страны. Он привлек внимание публики благодаря скандальному ток-шоу «Мужское / Женское». Гордон уже давно ведет эту телепередачу вместе с Юлией Барановской.

Мало кто знает, что Александр Гарриевич начинал как актер. Он окончил Театральное училище имени Б. Щукина, после чего служил в театре и играл в кино. Гордона можно увидеть в картинах «Красные слоны», «Generation П», «Физрук» и других. Однако карьера ведущего его увлекла куда сильнее, чем актерство.

Поклонники Гордона уверены, что с его-то данными он мог бы построить оглушительную кинокарьеру.

В молодости Александр Гарриевич мог похвастаться видной внешностью: пронзительный взгляд, аристократическое лицо, черные волосы. Он бы затмил самого Киану Ривза.

Впрочем, 59-летнему Гордону нет смысла жаловаться на жизнь. Он с юных лет купался в дамском внимании. Ведущий был официально женат четыре раза и состоял в нескольких гражданских браках. В прошлом году он обвенчался с 20-летней Софией Каландадзе.