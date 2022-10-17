Мог стать звездой, но работает в селе: что стало с мальчиком из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Питер Острум прославился на весь мир еще в детстве: именно он сыграл Чарли Бакета в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года. Сначала продюсеры, а после и весь мир были очарованы игрой юного артиста, но он предпочел не связывать свою жизнь с кинематографом.

Дело в том, что после возвращения из Мюнхена, где проводилась работа над лентой, родители Питера завели лошадь. Мальчик остался в восторге от животного, но больше всего его поразил ветеринар, который приходил ухаживать за животным. Впечатления оказались настолько сильными, что Питер уже тогда решил связать свою жизнь с заботой о братьях наших меньших.

С годами звезда экрана не изменил своей мечте. Уже после окончания школы он отправился в конный центр в Пенсильвании, где ухаживал за лошадьми. Вернувшись, он решил поступать в колледж именно на ветеринарию. В итоге в 1984 году Острум получил степень доктора ветеринарной медицины и с тех пор ухаживает за животными.