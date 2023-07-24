Мог стать великим актером: эта роль Михаила Задорнова покорила советского зрителя

Михаил Задорнов был известен как сатирик, драматург и юморист. Но еще с юных лет он проявлял большой артистический талант. У Михаила Николаевича были большие шансы построить актерскую карьеру, но он захотел писать тексты сам, а не произносить их за другими авторами.

Оба родителя Михаила Задорнова были творческими людьми. Его отец работал актером и режиссером в нескольких театрах в небольших городах, а мать умела отлично играть на фортепиано и петь. Тягу к творческим видам деятельности сатирик определенно унаследовал от них.

Первое выступление Задорнова прошло еще в школе. Будущий юморист учился в Риге и там участвовал в театральном кружке. Ему доверили, можно сказать, главную роль в постановке — роль Репки в одноименной сказке. Маленький Миша так уморительно изображал старания овоща по вылезанию из земли, что зрители были просто в восторге. Публика смеялась до слез и просила повторить эту сцену на бис.