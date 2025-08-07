Меню
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва

7 августа 2025 19:05
Такую кличку получило сразу несколько скакунов, которых просили активнее шевелиться. 

Легендарная Плотва Белого Волка — не одна лошадь. Это десятки разных кобыл, которые сменяли друг друга на протяжении жизни ведьмака. Но имя у всех было одно.

И это не просто дань традиции — это часть характера Геральта и его личного кода.

Почему Плотва

В новой книге Сапковского «Перекрёсток воронов» раскрывается, как родилось это имя. Молодой Геральт покупает лошадь со скидкой после потери предыдущей — и выбирает кобылу, а не жеребца. Конюх с усмешкой бросает:

«Жеребцы — как щуки, а ты выбрал плотву».

Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва

Геральт не обиделся, а рассмеялся — и сделал эту насмешку своим выбором. С тех пор всех лошадей он зовёт Плотвой — как будто нарочно отказывается от сильных скакунов.

Как еще могли назвать кобылу

Но есть и вторая грань. В польском языке слово «плотва» — в значении рыбы. В английском переводе имя лошади звучит как Roach — и это уже не просто рыба, но ещё и «тарань», «вобла» и даже «таракан».

Каждый перевод раскрывает свою иронию. Даже здесь Геральт остаётся собой: ты можешь называть это по-разному, хоть Мясником из Блавикена, хоть Белым Волком, но при этом быть добрым малым, который старается держаться в нейтралитете. Так и его лошадь всегда приходит на выручку, хотя звезд с неба не хватает.

Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва

Именно в этом выборе — вся суть ведьмака. Он не герой и не спаситель, человек якобы лишенный чувств, но при этом обладающий отличным чувством юмора и привязывающийся к каждой лошадке.

Для тех, кто ничего не понял: Netflix обновил официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак», игры The Witcher 3
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
