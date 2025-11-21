«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

В советской классике «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова поступки Юрия Деточкина выглядят почти благородно: герой крадет машины у жуликов и наживы не ищет — он так «спонсирует» в детские дома. Советский Робин Гуд, герой эпохи, который борется за справедливость, когда закон бессилен – такое впечатление складывается у большинства зрителей. Но оно обманчиво.

По словам психолога Константина Кувайцева, за внешней праведностью Деточкина скрыто куда больше, чем просто бескорыстная жажда добра. Его выбираемые цели — жулики, коррумпированные коммерсанты, спекулянты — добавляют поступкам романтический ореол.

Но сам факт кражи, риск разоблачения, тайная двойная жизнь — все это делает его не борцом за справедливость, а человеком, который нуждается в личном поощрении, заявил эксперт порталу «Спутник»:

«Он мог бы пойти в милицию и бороться со злодеями, сколько душе угодно, но нет. Вот здесь и скрывается его настоящая потребность. Он скромный и застенчивый человек, и обратной стороной медали является слабое признание».

Выбор именно преступного способа решения проблем подчеркивает эту двойственность. С одной стороны, Деточкин «делает добро», с другой — его поступки нарушают закон, что создает постоянное напряжение и ощущение тайны.

Именно эта скрытая потребность, а не открытая жажда славы, движет им, превращая образ советского Робин Гуда в психологически сложного персонажа, настаивает эксперт.

В итоге его «борьба со злом» оказывается не только актом справедливости, но и попыткой тихого, замаскированного самоутверждения.

Ранее мы писали: Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)