Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

21 ноября 2025 15:13
«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

Персонаж гораздо сложнее, чем кажется.

В советской классике «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова поступки Юрия Деточкина выглядят почти благородно: герой крадет машины у жуликов и наживы не ищет — он так «спонсирует» в детские дома. Советский Робин Гуд, герой эпохи, который борется за справедливость, когда закон бессилен – такое впечатление складывается у большинства зрителей. Но оно обманчиво.

По словам психолога Константина Кувайцева, за внешней праведностью Деточкина скрыто куда больше, чем просто бескорыстная жажда добра. Его выбираемые цели — жулики, коррумпированные коммерсанты, спекулянты — добавляют поступкам романтический ореол.

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

Но сам факт кражи, риск разоблачения, тайная двойная жизнь — все это делает его не борцом за справедливость, а человеком, который нуждается в личном поощрении, заявил эксперт порталу «Спутник»:

«Он мог бы пойти в милицию и бороться со злодеями, сколько душе угодно, но нет. Вот здесь и скрывается его настоящая потребность. Он скромный и застенчивый человек, и обратной стороной медали является слабое признание».

Выбор именно преступного способа решения проблем подчеркивает эту двойственность. С одной стороны, Деточкин «делает добро», с другой — его поступки нарушают закон, что создает постоянное напряжение и ощущение тайны.

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

Именно эта скрытая потребность, а не открытая жажда славы, движет им, превращая образ советского Робин Гуда в психологически сложного персонажа, настаивает эксперт.

В итоге его «борьба со злом» оказывается не только актом справедливости, но и попыткой тихого, замаскированного самоутверждения.

Ранее мы писали: Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Фото: Кадр из фильма «Берегись автомобиля» (1966)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше