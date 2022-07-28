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Киноафиша Статьи Мог пойти по пути Ефремова: неприглядная правда о Лепсе вышла наружу

Мог пойти по пути Ефремова: неприглядная правда о Лепсе вышла наружу

28 июля 2022 17:40
Мог пойти по пути Ефремова: неприглядная правда о Лепсе вышла наружу

Информация о проблемах артиста оказалась правдой.

Иеромонах Фотий прокомментировал слухи о зависимости от горячительных напитков Григория Лепса. Как оказалось, музыкант почти отказался от пагубных пристрастий.

Вот уже несколько лет среди поклонников распространяется информация о зависимости музыканта. Как утверждают инсайдеры, именно спиртное и стало главной причиной распада брака артиста. Как оказалось, большая часть домыслов является правдой, а Лепс действительно страдал от этой проблемы. При этом музыкант, как утверждает Давид Виннер в своем YouTube-шоу, в некоторые периоды слабо себя контролировал и вполне мог повторить судьбу Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП.

По словам Фотия, который лично знаком с артистом, не так давно Лепс решил победить зависимость. Как отметил священнослужитель, именно религиозность музыканта помогла ему начать борьбу и дает силы воздерживаться от горячительных напитков.

«Вера помогает ему не скатиться в каких-то грехах. Сейчас аккуратен с зависимостями. Практически не пьет. Пошел по пути исправления», — рассказывает иеромонах в проекте «Откройте, Давид!».

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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