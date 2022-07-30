Мог повторить участь Ефремова: россияне не подозревали о пороке Никулина

Для советских зрителей Юрий Никулин всегда был кумиром и героем, но неприглядные черты характера имелись и у него. В подпитии артист мог натворить дел, о чем однажды рассказал журналист Мэлор Стуруа.

Случай произошел в гостях у режиссера Александра Митты. Кроме Стуруа и Никулина на вечере был также Владимир Высоцкий, которого спровоцировали вопросом о том, кто популярнее у зрителей: он или Юрий Владимирович.

Успевшие выпить артисты шутливо развернули словесную дуэль, продлившуюся до самого утра. Развозить нетрезвых друзей вызвался Никулин, несмотря на то, что сам был в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев на дороге патрульный автомобиль, юморист решил поставить точку в споре с Высоцким и доказать свою удаль. Никулин обогнал машину ГАИ и даже толкнул ее бампером своей. Никакого наказания за наглость актер не понес — в такой восторг пришли милиционеры от встречи с кумиром.