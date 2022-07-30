Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мог повторить участь Ефремова: россияне не подозревали о пороке Никулина

Мог повторить участь Ефремова: россияне не подозревали о пороке Никулина

30 июля 2022 12:43
Мог повторить участь Ефремова: россияне не подозревали о пороке Никулина

Вот до чего доводит алкоголь.

Для советских зрителей Юрий Никулин всегда был кумиром и героем, но неприглядные черты характера имелись и у него. В подпитии артист мог натворить дел, о чем однажды рассказал журналист Мэлор Стуруа.

Случай произошел в гостях у режиссера Александра Митты. Кроме Стуруа и Никулина на вечере был также Владимир Высоцкий, которого спровоцировали вопросом о том, кто популярнее у зрителей: он или Юрий Владимирович.

Успевшие выпить артисты шутливо развернули словесную дуэль, продлившуюся до самого утра. Развозить нетрезвых друзей вызвался Никулин, несмотря на то, что сам был в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев на дороге патрульный автомобиль, юморист решил поставить точку в споре с Высоцким и доказать свою удаль. Никулин обогнал машину ГАИ и даже толкнул ее бампером своей. Никакого наказания за наглость актер не понес — в такой восторг пришли милиционеры от встречи с кумиром.

А вот современных россиян поведение советской звезды разочаровало: «Так-то ГАИ следило за безопасностью на дороге? А если бы Никулин повторил "подвиг" Ефремова?!».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
«Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии «Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии Читать далее 31 июля 2022
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
Лучше присядьте: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса» Лучше присядьте: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса» Читать далее 31 июля 2022
«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян «К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян Читать далее 31 июля 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Читать далее 31 июля 2022
Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Читать далее 31 июля 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Related video