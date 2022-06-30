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Киноафиша Статьи «Мог остаться инвалидом»: близкие раскрыли подробности смерти Шатунова

«Мог остаться инвалидом»: близкие раскрыли подробности смерти Шатунова

30 июня 2022 10:15
«Мог остаться инвалидом»: близкие раскрыли подробности смерти Шатунова

Врачи не смогли помочь артисту.

Скоропостижная смерть Юрия Шатунова продолжает оставаться шоком для его поклонников и друзей. Сейчас фанаты гадают, можно ли было спасти певца, если бы он добрался до помощи быстрее. Напомним, как стало известно, Юрий почувствовал себя плохо во время отдыха на подмосковной даче. После обращения в местный медпункт выяснилось, что у него инфаркт. Тогда Шатунова спешно повезли в столичную больницу, но там медики оказались уже бессильны.

Как объяснил директор певца Аркадий Кудряшов, у Шатунова не было шансов, чтобы выжить. Врачи рассказали близким исполнителя, что его сердце разорвалось сразу в трех местах. Даже если бы докторам удалось его реанимировать, то он навсегда превратился бы в лежачего пациента, который никого не признает.

«Мог остаться инвалидом», — раскрыл подробности Кудряшов в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Аркадия, незадолго до смерти исполнитель проверял сосуды — он всегда внимательно следил за здоровьем. Правда, сделать кардиодиагностику Шатунов не успел.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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