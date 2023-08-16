«Моему браку конец»: Александрова обратилась к народу после значимого события

Марина Александрова всегда на связи со своими многочисленными поклонниками в социальных сетях. В жизни актрисы произошло важное событие, которое она поспешила прокомментировать заявлением, наделавшим немало шума.

«Моему браку конец», — именно с такого шокирующего откровения начала обращение к народу знойная брюнетка.

Как того и следовало ожидать, фанаты забили тревогу, но, как оказалось, совершенно напрасно.

Звезда и не думает ставить точку в отношениях с любимым мужем Андреем Болтенко, с которым воспитывает двоих детей. Свой пост артистка посвятила окончанию сериала «Открытый брак». В нем знаменитость сыграла главную роль.

Александрова с гордостью заметила, что проект был тепло принят зрителями, и поблагодарила всех за любовь. Тем временем подписчики заявили, что остались в восторге от первого сезона и теперь с нетерпением ждут второго.