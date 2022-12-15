«Модный приговор» преобразил отчаявшуюся «старуху»: впечатляющее до и после

Ирина отправилась на «Модный приговор» по совету своего супруга. Он очень переживал, что его 59-летняя избранница запустила себя, не пытается подбирать стильную одежду и из-за этого не чувствует интереса к жизни.

Эксперты решили кардинально подойти к вопросу преображения Ирины. В первую очередь они изменили ее прическу, оставив лишь аккуратное каре и перекрасив волосы в более холодный оттенок. После этого они занялись гардеробом Ирины, который был наполнен «бабушкиными» вещами.

Стилисты решили с помощью вещей скрыть все возрастные особенности фигуры героини. Они подобрали ей несколько рубашек прямого кроя и юбок, которые визуально сделали ее стройнее. Талию же они выделили с помощью ремня, который предлагалось надеть сверху на один из пиджаков.

В итоге Ирина, а также ее муж остались в восторге от преображения. Героиня призналась, что стала чувствовать себя значительно лучше и увереннее, а на старую одежду теперь даже не хочет смотреть.