«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной

Александр Васильев занял место ведущего на «Модном приговоре» спустя 2 года после выхода первого выпуска в эфир. А в 2010 году в шоу пришла Надежда Бабкина, вместе с которой образовалась постоянное трио во главе проекта, состоящее из артистки, историка моды и журналистки Эвелины Хромченко. Они стали лицами «Модного приговора», а некоторые из звезд — даже друзьями вне эфира.

Так, на днях Васильев признался в тесном общении с Бабкиной. Совместная работа в шоу больше 10 лет даром для них не прошла. Сблизившись с коллегой, Васильев хорошо узнал характер и вкусы 72-летней певицы. Историк восхитился тем, как женщина в таком возрасте может сохранять энергию и выглядеть модно и современно. Он случайно проговорился и о романтических увлечениях артистки.

«И личная жизнь бьет ключом», — обмолвился Александр в беседе с изданием «7 дней ».

Напомним, все перемены на любовном фронте Бабкина скрывает от поклонников. Известно, что она состоит в гражданских отношениях с Евгением Гором, с которым познакомилась в 2003 году.