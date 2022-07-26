Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной

«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной

26 июля 2022 16:00
«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной

Историк моды признался, что подружился с артисткой.

Александр Васильев занял место ведущего на «Модном приговоре» спустя 2 года после выхода первого выпуска в эфир. А в 2010 году в шоу пришла Надежда Бабкина, вместе с которой образовалась постоянное трио во главе проекта, состоящее из артистки, историка моды и журналистки Эвелины Хромченко. Они стали лицами «Модного приговора», а некоторые из звезд — даже друзьями вне эфира.

Так, на днях Васильев признался в тесном общении с Бабкиной. Совместная работа в шоу больше 10 лет даром для них не прошла. Сблизившись с коллегой, Васильев хорошо узнал характер и вкусы 72-летней певицы. Историк восхитился тем, как женщина в таком возрасте может сохранять энергию и выглядеть модно и современно. Он случайно проговорился и о романтических увлечениях артистки.

«И личная жизнь бьет ключом», — обмолвился Александр в беседе с изданием «7 дней».

Напомним, все перемены на любовном фронте Бабкина скрывает от поклонников. Известно, что она состоит в гражданских отношениях с Евгением Гором, с которым познакомилась в 2003 году.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10 Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10 Читать далее 27 июля 2022
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора» Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора» Читать далее 27 июля 2022
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа «У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа Читать далее 27 июля 2022
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты Читать далее 27 июля 2022
«Хватается за соломинку»: истощенная Высоцкая огорошила признанием «Хватается за соломинку»: истощенная Высоцкая огорошила признанием Читать далее 27 июля 2022
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке Читать далее 27 июля 2022
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием Читать далее 27 июля 2022
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех Читать далее 27 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе «По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе Читать далее 27 июля 2022
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь Читать далее 27 июля 2022
Related video