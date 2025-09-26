Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3

Костюмчики Tom Ford в моде при любой погоде. А вот розовые рубашки уже не в трендах.

Можно сколько угодно спорить, чей Бонд был харизматичнее или чьи девушки симпатичнее, но британский GQ взял на себя куда более опасную миссию — разобрать стиль агентов. Ведь Джеймс Бонд — это не только шпион с «лицензией на убийство», а живая витрина мужской моды на протяжении шести десятилетий.

И начался рейтинг британских модников с сюрприза со знаком «минус»: сам Шон Коннери, эталонный «первый и лучший», не добрался даже до топ-3.

Шон Коннери: сила трех

Коннери задал тон всей бондиане. К его серому костюму-тройке от Энтони Синклера в «Докторе Ноу» до сих пор отсылаются в мужских журналах.

Высокий рост позволял ему носить тройки без риска выглядеть громоздким, а та самая пляжная сцена в «Голдфингере», где Бонд появляется в розовой рубашке и коротких шортах, стала примером курортного стиля на десятилетия вперёд.

Но эксперты GQ резюмировали жёстко: классика классикой, но в рейтинге «лучших» она уступила месту более смелым и современным образам.

Джордж Лэзенби: Бонд-хиппи

Гардероб агента 007 в фильме «На секретной службе Её Величества» запомнили надолго. Рюши, шёлковые галстуки-пластрон, широкие брюки, костюмы кремовых оттенков — Лэзенби выглядел так, будто попал в коллекцию Gucci образца 2020-х.

Тогда критики называли это странным перебором, но с позиции времени его Бонд — самый экспериментальный. GQ отмечает: именно в 1969-м агент 007 впервые стал «подопытным кроликом» для смелых дизайнерских идей.

Роджер Мур: плейбой в пиджаке

Мур снялся в семи фильмах, и его гардероб отражал дух 70-х куда ярче, чем любые миссии МИ-6.

Двубортные костюмы с широченными лацканами, клетчатые пиджаки, цветастые галстуки и, конечно, культовые костюмы от его личного портного Сирила Касла. Такой Бонд мог бы сойти за редактора модного журнала или светского льва, который пришёл на показ в Милане.

Его стиль — это чистая эпоха Studio 54, но в мире шпионских гаджетов.

Тимоти Далтон: дерзкие 80-е

Бонд Далтона выбросил галстук и облачился в силуэты, которые сегодня ассоциируются скорее с Ричардом Гиром. Объёмные пиджаки, широкие плечи, мешковатые брюки — и всё это с налётом «я только что вышел из делового центра Лос-Анджелеса».

Его костюмы выглядели расслабленно, но при этом не теряли угрозы. В эпоху, когда мужчины хотели быть «большими и заметными», Бонд идеально вписывался в повестку.

Пирс Броснан: итальянская роскошь

С приходом Броснана в 90-е на первый план вернулся шик. Его костюмы от Brioni сделали агента 007 олицетворением дорогого итальянского вкуса. И хотя в его фильмах хватало безумных гаджетов (даже невидимая машина!), костюмы всегда оставались на уровне.

Белый льняной костюм в «И целого мира мало» GQ называет «учебником летнего стиля»: лёгкий, идеально скроенный и подчеркнуто элегантный. В нём Броснан выглядел не просто как шпион, а как мужчина, который может победить одним движением манжета.

Дэниел Крэйг: современный эталон

И тут началась эра Tom Ford. Крэйг сделал Бонда суровым, физически мощным, но при этом невероятно стильным.

Его гардероб — это костюмы на грани милитаризма, куртки Barbour, идеальные пальто и даже лыжные костюмы, превращённые в модный артефакт.

Не забудем и «момент в плавках» в «Казино Рояль», когда агент внезапно стал секс-символом XXI века.

В «Спектре» он щеголял в двубортном пальто, отсылающем скорее к «Острым козырькам», чем к привычному агенту. Итог: по версии GQ, Крейг стал безоговорочно самым стильным Бондом — современным эталоном мужской моды.

Итог

Эволюция Джеймса Бонда — целая история мужского стиля: от классической строгости Коннери до авангардных экспериментов Лэзенби, от плейбойских костюмов Мура до итальянской роскоши Броснана и томфордовской эры Крейга.

Каждый актёр оставил свой след, но победитель очевиден: Крейг сумел соединить шпионскую жёсткость с модным идеалом. И каждая новая итерация была моднее прошлых. Теперь главный вопрос — сможет ли будущий Бонд переплюнуть эту планку?

Ранее мы писали: «Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество