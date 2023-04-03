Модный дедушка: просто посмотрите, как сейчас выглядит Богдан Титомир

«Лондон, Гудбай!», «Чио-Чио-сан» и «Сан-Франциско» — под эти песни солист «Кар-мэн» Богдан Титомир рвал танцполы на закате СССР. В начале 1990-х культовым стал его хит «Делай, как я». Полюбился же артист не только своим творчеством, но и образом эффектного мачо, от которого сегодня не осталось и следа.

В марте диджей и певец отметил 56-летие. Титомир порадовал фанатов стильным и праздничным фото. На нем Богдан лежит в гамаке с огромным причудливым коктейлем в руке. Глаза спрятаны за темными очками, а седина — под модной кепкой. Артист отрастил бороду, чем еще больше усилил сходство с Михаилом Шуфутинским. По крайней мере, так считают поклонники рэп-исполнителя.

И хотя хитмейкер и не похож на сексуального красавца, его харизма по-прежнему «просвечивает» через фотографии.