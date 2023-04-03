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Модный дедушка: просто посмотрите, как сейчас выглядит Богдан Титомир

3 апреля 2023 20:45
Модный дедушка: просто посмотрите, как сейчас выглядит Богдан Титомир

Певец не утратил чувство стиля.

«Лондон, Гудбай!», «Чио-Чио-сан» и «Сан-Франциско» — под эти песни солист «Кар-мэн» Богдан Титомир рвал танцполы на закате СССР. В начале 1990-х культовым стал его хит «Делай, как я». Полюбился же артист не только своим творчеством, но и образом эффектного мачо, от которого сегодня не осталось и следа.

В марте диджей и певец отметил 56-летие. Титомир порадовал фанатов стильным и праздничным фото. На нем Богдан лежит в гамаке с огромным причудливым коктейлем в руке. Глаза спрятаны за темными очками, а седина — под модной кепкой. Артист отрастил бороду, чем еще больше усилил сходство с Михаилом Шуфутинским. По крайней мере, так считают поклонники рэп-исполнителя.

И хотя хитмейкер и не похож на сексуального красавца, его харизма по-прежнему «просвечивает» через фотографии.

Модный дедушка: просто посмотрите, как сейчас выглядит Богдан Титомир

«Такой симпатичный и даже сейчас смотрится круто!», «Титомир — легенда», «Похититель сердец», «Лучше „Делай, как я“ не сделал никто», — такими соображениями делятся поклонники под видео со старыми выступлениями артиста.

Фото: Global Look Press, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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