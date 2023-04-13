Модные брови и ресницы на пол-лица: 16-летнюю дочь Юлии Началовой не узнать (фото)

Вера Алдонина все чаще оказывается в центре всеобщего внимания. Единственная дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой первое время после смерти матери не показывалась на публике. Теперь же все изменилось.

Звездная наследница не боится выходить на сцену и планирует построить карьеру актрисы и певицы. Появилась она и в социальных сетях. Алдонина все чаще балует поклонников своими фотографиями. Одна из недавних публикаций юной звезды наделала немало шума.

Знаменитость позировала перед камерой в новом образе. Внимательные интернет-пользователи отметили, что Алдонина обзавелась модной на сегодняшний день формой бровей и нарастила ресницы. Подписчики признались, что далеко не сразу узнали Веру, которая резко превратилась из маленькой девочки в красивую девушку.