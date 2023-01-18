«Модного приговора» на нее нет: 57-летнюю Кэрри Брэдшоу освистали на улице (фото)

Сериал «Секс в большом городе» не только сделал Сару Джессику Паркер звездой мирового масштаба, но и кардинально изменил ее образ. Актриса начала подражать своей героине Кэрри Брэдшоу, чему поспособствовали продюсеры нашумевшего проекта.

Артистке позволили забирать себе до 75% вещей, в которых она красовалась на экране. Счастью звезды не было предела — в одном из интервью она призналась, что Кэрри стала ее главной музой. Однако знаменитость не предполагала, что, копируя стиль сериальной героини, совершает роковую ошибку.

Если на экране яркие и необычные аутфиты Брэдшоу смотрелись вполне уместно, то в реальной жизни актриса часто выглядела довольно глупо. В Сети можно найти массу фотографий знаменитости, на которых она запечатлена в крайне неудачных образах.

Однажды 57-летнюю артистку и вовсе освистали на улице за ее нелепый внешний вид. Дошло до того, что поклонники актрисы из России не прочь отправить ее на шоу «Модный приговор». Впрочем, Сара Джессика Паркер, которую в свое время назвали самой некрасивой женщиной в мире, привыкла к критике в свой адрес и научилась не обращать на нее внимания.