Модное платье станет врагом каждой пышки: достаточно взглянуть на одно фото

Один предмет гардероба может перечеркнуть все достоинства фигуры. Это на своем примере продемонстрировала модель Оливия Мессина, которая известна как обладательница аппетитных форм.

Канадка прославилась после того, как стала публиковать пикантные фото в соцсетях. 140-килограммовая Оливия не вылезала из «кричащих» мини и обтягивающих шорт, чем шокировала подписчиков, ведь габариты девушки далеки от эталонных. Но модель, судя по всему, мало волнует мнение окружающих, поэтому она продолжает эпатировать публику и дальше.

Недавно Оливия поделилась снимком, на котором она предстала в модном обтягивающем платье с белым принтом. Но вместо похвалы Мессина получила шквал негативных комментариев:

«Эпатаж перешел все границы», «Зачем такое носить? Ведь у нее все вываливается», «Ты не умеешь носить платья», «Надо покупать одежду по размеру».

Черное платье оголило ноги Оливии и подчеркнуло несовершенство ее бедер. Не спас, а даже усугубил ситуацию модный принт с прямоугольной абстракцией.