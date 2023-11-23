Модники хохочут, увидев таких женщин: вот как не стоит заправлять футболки

Футболка — незаменимая вещь в гардеробе. Некоторые умудряются носить ее не только летом, но и в холодное время года. Однако недостаточно прикупить себе несколько модных предметов одежды: важно правильно носить футболку. Часто вещь хочется заправить, но главное — сделать это грамотно.

Не всякую футболку стоит заправлять в брюки или шорты. Если предмет гардероба слишком короткий, то это причинит массу неудобств: ткань будет «выезжать» при любом удобном случае. Также не рекомендуется скрывать различные декоративные элементы на одежде: принты, рюши. Они сшиты для того, чтобы быть на виду.

Футболку в обтяжку легко спрятать в юбке или в джинсах, однако со свободным кроем и оверсайз начинаются проблемы. Чтобы избежать эффекта валика на животе, сделайте напуск или заправьте лишь среднюю часть вещи, сделав красивое закругление.