Модницам не позавидуешь: сегодня об этом тренде 90-х даже вспоминать неловко

У модных трендов наблюдается одно любопытное свойство — терять свою актуальность и спустя время вновь ее обретать. Но есть среди них такие тенденции, возвращения которых боятся даже самые заядлые модницы, в чьей памяти 90-е еще ох как свежи.

Тогда девушки были готовы на самые смелые эксперименты, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания со стороны противоположного пола. И мода им в этом помогала. Иначе на волне популярности вряд ли оказались бы кожаные и джинсовые мини-юбки, которые было принято носить с колготками — да не с простыми, а с люрексом.

Сегодня прекрасным дамам на этот тренд даже смотреть неловко, но раньше это был самый шик. Дополнять сексуальный образ следовало соответствующей прической. В ход шли расческа и много, очень много лака для волос (иногда еще и с блестками), чтобы сделать самый пышный начес, без которого выйти в общество было попросту стыдно.