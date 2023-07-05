Модница Керри или распущенная Саманта? Кто вы из героинь сериала «Секс в большом городе»?

Пилотный эпизод сериала “Секс в большом городе” вышел на экраны больше 20 лет назад. За это время телевидение значительно изменилось, однако шоу, рассказывающее откровенно о жизни четырех подруг, по-прежнему популярно у зрителей. Любопытно, что, несмотря на скандальное название, далеко не все героини появились в кадре обнаженными. Например, исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер - она категорически отказывается сниматься ню. За все сезоны шоу она ни разу не сверкнула на экране своими прелестями - таково было ее требование. Кстати, Сара Джессика Паркер долгое время сомневалась, стоит ли давать свое согласие на участие в съемках. К счастью для телезрителей и фанатов проекта, агенту актрисы удалось убедить ее подписать контракт. Если бы этого не произошло, главную роль сыграла бы Лиза Эдельштейн, известная по роли Лизы Кадди в другом культовом проекте - “Доктор Хаус”. Долго раздумывала над предложением и другая актриса из каста - Ким Кэттролл. Роль Саманты ей предлагали целых три раза - первые два предложения она отвергла, а на третий раз сдалась и не пожалела об этом.

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