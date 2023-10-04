Модная в СССР стрижка, озорная улыбка: как выглядела Волочкова в детстве

Анастасия Волочкова не всегда была звездой балета, известной публичными истериками и выяснениями отношений. Когда-то скандальная звезда была милым и славным ребенком. На детских фото знаменитость сложно узнать даже поклонникам.

Светловолосая и голубоглазая девочка с абсолютно невинным взглядом и доброй, чуть озорной улыбкой совсем не выглядит особой, которая будет ругаться со всеми знаменитостями, бывшими мужьями и собственной дочерью. Будущая балерина носила самую модную в те годы стрижку — «под битлов» или под горшок.

Пик популярности такой прически пришелся на 60-е, когда группу The Beatles обожали по всему миру. Даже железному занавесу не удавалось ограничить их творчество. Эту стрижку носили дети и взрослые, интеллигенция и рабочие. Не обошла она и будущую приму Анастасию Волочкову.