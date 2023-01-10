«Модная» прическа и костюм не по размеру: с чего началась карьера Андрея Малахова

Андрей Малахов остается одним из самых популярных телеведущих в России. Правда, в последнее время в Сети обсуждаются не новые заслуги звезды экрана, а его внешность, которая оставляет желать лучшего.

Весь прошлый год поклонники гадали, что же заставило знаменитость носить парик. Многие решили, что Малахов лишился пышной шевелюры из-за страшной болезни. К тому же были и такие зрители, которые обратили внимание на уставший вид телеведущего: он обзавелся лишними килограммами и начал выглядеть отекшим и обрюзгшим.

Между тем стоить отметить, что Малахов не блистал красотой и в начале своей карьеры на телевидении. Впервые на экране он появился в 2001 году, когда получил работу на шоу «Большая стирка». Тогда многие зрительницы потеряли голову от молодого брюнета и тут же окрестили его иконой стиля. Однако теперь, глядя на архивные выпуски программы, многие задаются вопросом о том, чем же телеведущий покорил публику.

В начале нулевых Малахов носил костюм явно не по размеру и предпочитал прическу, которую модной уж точно не назовешь. К тому же, если внимательно присмотреться к экрану, то можно увидеть, что перед выходом на съемочную площадку ведущий часто забывал помыть голову, из-за чего его волосы смотрелись сальными и неухоженными.