Модная ошибка королевы Летиции шокирует любого: фото не для слабонервных

Королева Испании Летиция Ортис может смело увольнять своих стилистов. Дело в том, что на днях монаршая особа появилась на публике в неприглядном виде — зрелище не для слабонервных.

Внимание общественности привлекли ноги Летиции. Стилисты королевы явно переборщили с бронзером. Некоторые части икр были высветлены так, что на них виднелись черные точки после эпиляции. В целом же ноги испанской королевы выглядели жутковато. Эффектное платье оттенка голубого асфальта и классические туфли лишь подчеркнули эту неприглядную особенность.

Многие модницы прибегают к бронзерам и автозагарам, чтобы придать коже эффектный золотистый оттенок. Однако нужно учитывать, что при сильной жаре такие средства могут «потечь», поэтому вид даже самых прекрасных ног будет испорчен. Именно это и произошло с Летицией.

По мнению испанской общественности, королева часто допускает модные промахи. Однажды она появилась на публике в коротком облегающем кожаном платье, которое жестко раскритиковали и стилисты, и пресса.