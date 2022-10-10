Modern Talking: как сложилась жизнь красавцев-солистов после распада группы

Популярность дуэта Modern Talking в восьмидесятые годы прошлого столетия достигала невиданных масштабов. Всего за три года — с 1985 по 1998 — музыканты выпустили несколько альбомов, которые мгновенно становились золотыми и платиновыми, а хиты звучали буквально из каждого окна как в Европе, так и в России. Даже воссоединившись на некоторое время в 1998 году, Томас Андерс и Дитер Болен не смогли достичь такого же уровня славы, который обрушился на них в молодости.

59-летний Томас Андерс (настоящее имя — Бернд Вайдунг) продолжает выступать с сольными концертами: он до сих пор популярен как в родной Германии, так и по всей Европе. Кроме того, он работает продюсером, помогая молодым немецким исполнителям, и регулярно появляется на радио и души не чает в собственной супруге Клаудии и сыне Александре.

А вот 68-летний Дитер Болен до сих пор продолжает оставаться одним из главных действующих лиц в европейской поп-музыке. И это неудивительно, ведь после Modern Talking он сумел создать не менее популярный в Европе проект Blue System, а также сделал знаменитыми таких исполнителей как C.C.Catch, Крис Норман и других. Состояние Дитера давно уже исчисляется миллионами евро, но он отнюдь не собирается спокойно почивать на лаврах и бросать музыку.